Вильярреал – Валенсия – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» дома обыграл «Валенсию» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Вильярреал - Валенсия
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
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Источник — MEGOGO
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