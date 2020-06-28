Поединок на «Эстадио де ла Серамика», пожалуй, станет центральным в программе 32-го тура Ла Лиги. Пока главное внимание приковано к борьбе «Барселоны» и «Реала» за чемпионство, в верхней части турнирной таблицы есть еще одна весомая интрига – лигочемпионская. На оставшиеся два места минимум четыре претендента. Хотя, наверное, правильнее говорить: три претендента на одно место, ведь «Атлетико» Диего Симеоне, судя по уверенной поступи команды после карантина, свое третье место вряд ли кому-либо уступит. А вот на четвертую позицию претендентов хоть отбавляй – «Севилья», «Хетафе», «Вильярреал» и в меньшей мере «Валенсия».

На бумаге фаворитом в этой борьбе выглядит «Севилья», но по игре команда Хулена Лопетеги не впечатляет, набрав в четырех последних турах всего четыре очка. То же можно сказать и про «Хетафе» с «Валенсией», а вот «Вильярреал» - приятно удивляет. Команда Хавьера Кальехи набрала 10 очков из 12 возможных, не сумев обыграть только «Севилью». С «Сельтой», «Мальоркой» и «Гранадой» «желтая субмарина» справилась, выиграв три матча со счетом 1:0. А это говорит, что с обороной у команды порядок.

«Валенсию» после карантина нельзя назвать командой, которая реально претендует на зону Лиги чемпионов. Всего четыре очка в четырех турах – тому яркое подтверждение. «Реал», например, «летучих мышей» разобрал достаточно просто. Не смогла «Валенсия» ничего поделать и с «Эйбаром» - в прошлом туре. Одним словом, пределом мечтаний для «Валенсии» в этом сезоне будет место в Лиге Европы.

Поединок обещает быть интересным. Обеим командам позарез нужны три очка. «Вильярреал» выглядит предпочтительнее на данный момент, но и «Валенсию» не нужно сбрасывать со счетов. Тем более, что последние матчи с «Вильяррелом» у «летучих мышей» складываются удачно – четыре победы в последних четырех встречах.

У «Вильярреала» не смогут сыграть Мори и Герра, которые находятся в лазарете, а также Морено и Тригерос – из-за перебора карточек. У «Валенсии» не будет Мангала, а также травмированных Гарая, Даихаби, Коклена и Пиччини.

«Вильярреал» в этом сезоне неплохо выступает дома, уступив всего трижды в 15 встречах. При этом разница голов 29:19. «Валенсия» же не блещет в выездных матчах, имея девять поражений в 15 встречах.

Ориентировочные составы:

«Вильярреал»: Асенхо, Морено, Торрес, Альбиоль, Гаспар, Касорла, Ангуисса, Иборра, Чуквуезе, Алькасер, Морено

«Валенсия»: Силессен, Гайя, Диакаби, Паулиста, Васс, Кондогбия, Парехо, Солер, Торрес, Черышев, Морено.

28 июня, воскресенье