32-й тур
Вильярреал
:
Валенсия
28.06.2020 18:00   ТВ-трансляция: 

Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Кто докажет обоснованность претензий на Лигу чемпионов?

  • 28.06.2020 00:25
  • 84 просмотра
  • 0 комментариев
Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Твиттер Вильярреала

Поединок на «Эстадио де ла Серамика», пожалуй, станет центральным в программе 32-го тура Ла Лиги. Пока главное внимание приковано к борьбе «Барселоны» и «Реала» за чемпионство, в верхней части турнирной таблицы есть еще одна весомая интрига – лигочемпионская. На оставшиеся два места минимум четыре претендента. Хотя, наверное, правильнее говорить: три претендента на одно место, ведь «Атлетико» Диего Симеоне, судя по уверенной поступи команды после карантина, свое третье место вряд ли кому-либо уступит.  А вот на четвертую позицию претендентов хоть отбавляй – «Севилья», «Хетафе», «Вильярреал» и в меньшей мере «Валенсия».

На бумаге фаворитом в этой борьбе выглядит «Севилья», но по игре команда Хулена Лопетеги не впечатляет, набрав в четырех последних турах всего четыре очка. То же можно сказать и про «Хетафе» с «Валенсией», а вот «Вильярреал» - приятно удивляет. Команда Хавьера Кальехи набрала 10 очков из 12 возможных, не сумев обыграть только «Севилью». С «Сельтой», «Мальоркой» и «Гранадой» «желтая субмарина» справилась, выиграв три матча со счетом 1:0. А это говорит, что с обороной у команды порядок.

«Валенсию» после карантина нельзя назвать командой, которая реально претендует на зону Лиги чемпионов. Всего четыре очка в четырех турах – тому яркое подтверждение. «Реал», например, «летучих мышей» разобрал достаточно просто. Не смогла «Валенсия» ничего поделать и с «Эйбаром» - в прошлом туре. Одним словом, пределом мечтаний для «Валенсии» в этом сезоне будет место в Лиге Европы.

Поединок обещает быть интересным. Обеим командам позарез нужны три очка. «Вильярреал» выглядит предпочтительнее на данный момент, но и «Валенсию» не нужно сбрасывать со счетов. Тем более, что последние матчи с «Вильяррелом» у «летучих мышей» складываются удачно – четыре победы в последних четырех встречах.

У «Вильярреала» не смогут сыграть Мори и Герра, которые находятся в лазарете, а также Морено и Тригерос – из-за перебора карточек. У «Валенсии» не будет Мангала, а также травмированных Гарая, Даихаби, Коклена и Пиччини.

«Вильярреал» в этом сезоне неплохо выступает дома, уступив всего трижды в 15 встречах. При этом разница голов 29:19. «Валенсия» же не блещет в выездных матчах, имея девять поражений в 15 встречах.

Ориентировочные составы:

«Вильярреал»: Асенхо, Морено, Торрес, Альбиоль, Гаспар, Касорла, Ангуисса, Иборра, Чуквуезе, Алькасер, Морено

«Валенсия»: Силессен, Гайя, Диакаби, Паулиста, Васс, Кондогбия, Парехо, Солер, Торрес, Черышев, Морено.

 

28 июня, воскресенье

«Вильярреал» — «Валенсия»
Вильярреал. «Эстадио де ла Серамика». 18:00
ТВ-трансляция на «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Сергей Цыба, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности