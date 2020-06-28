Чемпионат Испании. Вильярреал уверенно обыграл Валенсию

Сегодня «Вильярреал» в одном из центральных матчей 32-го тура Ла Лиги дома одержал победу над «Валенсией» - 2:0.
«Вильярреал» - «Валенсия» - 2:0
Голы: 1:0 – 14 Пако Алькасер, 2:0 – 44 Жерар Морено.
«Вильярреал» – Асенхо, Кинтилья, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Замбо-Ангисса, Касорла (Морланес, 89), Иборра (Сориано, 65), Чуквуэзе (Онтиверос, 89), Пако Алькасер (Бакка, 89), Жерар Морено (Мойсес Гомес, 80).
«Валенсия» – Силлессен, Флоренци, Гайя (Коста, 41), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо (Кондогбиа, 65), Солер (Ли Кан Ин, 79), Ферран Торрес (Гедеш, 46), Гильямон, Родриго (Гамейро, 79), Макси Гомес.
Предупреждения: Гильямон (43), Коста (50).
Эта победа позволила «Вильярреалу» подняться на пятое место в турнирной таблице. «Валенсия» осталась за пределами зоны еврокубков – восьмое место.
Олег Дидух, Sport.ua
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