32-й тур
Вильярреал
2:0
Валенсия
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионат Испании. Вильярреал уверенно обыграл Валенсию

Продолжается 32-й тур Ла Лиги

  • 28.06.2020 20:59
  • 76 просмотров
  • 0 комментариев
Чемпионат Испании. Вильярреал уверенно обыграл Валенсию
© twitter.com/VillarrealCF

Сегодня «Вильярреал» в одном из центральных матчей 32-го тура Ла Лиги дома одержал победу над «Валенсией» - 2:0.

«Вильярреал» - «Валенсия» - 2:0
Голы: 1:0 – 14 Пако Алькасер, 2:0 – 44 Жерар Морено.

«Вильярреал» – Асенхо, Кинтилья, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Замбо-Ангисса, Касорла (Морланес, 89), Иборра (Сориано, 65), Чуквуэзе (Онтиверос, 89), Пако Алькасер (Бакка, 89), Жерар Морено (Мойсес Гомес, 80).

«Валенсия» – Силлессен, Флоренци, Гайя (Коста, 41), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо (Кондогбиа, 65), Солер (Ли Кан Ин, 79), Ферран Торрес (Гедеш, 46), Гильямон, Родриго (Гамейро, 79), Макси Гомес.

Предупреждения: Гильямон (43), Коста (50).

Эта победа позволила «Вильярреалу» подняться на пятое место в турнирной таблице. «Валенсия» осталась за пределами зоны еврокубков – восьмое место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Олег Дидух, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности