ШЕВЧУК: «Не могу понять, о каких ошибках арбитра Михайличенко говорит?»

После матча «Десна» - «Динамо» (3:2) главный тренер киевлян Алексей Михайличенко обратил внимание на странное поведение судей, заявив, что «ликование в судейской было не меньшим, чем в раздевалке «Десны».

Слова коуча столичной команды прокомментировал эксперт программы «Великий Футбол» Вячеслав Шевчук.

«Я не могу понять, что происходит с Алексеем Михайличенко. О каких ошибках арбитра он говорит? Монзуль со своими ассистентами - лучшая арбитр в Премьер-Лиге. Я отталкиваюсь от того, кто меньше всех ошибается и на каком уровне проводит матчи. Мы ведь после поединков каждую неделю всё анализируем», - подытожил Шевчук.