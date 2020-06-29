ШЕВЧУК: «Не могу понять, о каких ошибках арбитра Михайличенко говорит?»

Екатерина Монзуль подверглась критике со стороны главного тренера киевского «Динамо»

  • 29.06.2020 02:37
  • 343 просмотра
  • 2 комментария
ШЕВЧУК: «Не могу понять, о каких ошибках арбитра Михайличенко говорит?»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

После матча «Десна» - «Динамо» (3:2) главный тренер киевлян Алексей Михайличенко обратил внимание на странное поведение судей, заявив, что «ликование в судейской было не меньшим, чем в раздевалке «Десны». 

Слова коуча столичной команды прокомментировал эксперт программы «Великий Футбол» Вячеслав Шевчук.

«Я не могу понять, что происходит с Алексеем Михайличенко. О каких ошибках арбитра он говорит? Монзуль со своими ассистентами - лучшая арбитр в Премьер-Лиге. Я отталкиваюсь от того, кто меньше всех ошибается и на каком уровне проводит матчи. Мы ведь после поединков каждую неделю всё анализируем», - подытожил Шевчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    SportsMan
      SportsMan, 29.06.2020 04:34
    0
    Не понимаю, о каких ошибках говорит Шевчук, если Михайличенко ни слова не говорил об ошибках.
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 29.06.2020 03:12
    0
    Траур должно быть по всей стране. И даже на Марсе
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 29.06.2020 04:34
    0
    Не понимаю, о каких ошибках говорит Шевчук, если Михайличенко ни слова не говорил об ошибках.
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 29.06.2020 03:12
    0
    Траур должно быть по всей стране. И даже на Марсе
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности