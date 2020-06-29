Два гола в концовке. Интер одержал волевую победу над Пармой

28 июня в чемпионате Италии прошли матчи 28-го тура. «Интер» одержал волевую победу над «Пармой». Проигрывая 0:1, гости сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу. Два гола были забиты в последние 10 минут матча.
Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (69), «Лацио» (65), «Интер» (61), «Аталанта» (57), «Рома» (48), «Наполи» (45), «Милан» (42).
Серия A. 28-й тур
«Парма» – «Интер» – 1:2
Голы: Жервиньо, 15 – Де Врей, 84, Бастони, 87.
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Лаурини (Дармиан, 86), Гальоло (Пеццелла, 46), Дермаку (Реджини, 77), Куцка, Куртич, Скоццарелла (Эрнани, 55), Кулушевски, Жервиньо (Бругман, 86), Корнелиус.
«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони, 73), де Врей, Бираги (Янг, 69), Д'Амброзио, Эриксен (Санчес, 69), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Моузес, 69), Лукаку, Мартинес (Валеро, 89).
Предупреждения: Мартинес, 27. Дермаку, 30. Гальярдини, 49. Куцка, 49. Годин, 71. Куртич, 88. Моузес, 90+2.
Удаления: Берни, 68 (на скамейке запасных). Куцка, 85.
Судья: Мареска (Италия).
Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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