28-й тур
Парма
1:2
Интер Милан
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Два гола в концовке. Интер одержал волевую победу над Пармой

Проигрывая 0:1, гости сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу

  • 29.06.2020 00:48
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Два гола в концовке. Интер одержал волевую победу над Пармой
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28 июня в чемпионате Италии прошли матчи 28-го тура. «Интер» одержал волевую победу над «Пармой». Проигрывая 0:1, гости сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу. Два гола были забиты в последние 10 минут матча.

Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (69), «Лацио» (65), «Интер» (61), «Аталанта» (57), «Рома» (48), «Наполи» (45), «Милан» (42).

Серия A. 28-й тур

«Парма» – «Интер» – 1:2

Голы: Жервиньо, 15 – Де Врей, 84, Бастони, 87.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Лаурини (Дармиан, 86), Гальоло (Пеццелла, 46), Дермаку (Реджини, 77), Куцка, Куртич, Скоццарелла (Эрнани, 55), Кулушевски, Жервиньо (Бругман, 86), Корнелиус.

«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони, 73), де Врей, Бираги (Янг, 69), Д'Амброзио, Эриксен (Санчес, 69), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Моузес, 69), Лукаку, Мартинес (Валеро, 89).

Предупреждения: Мартинес, 27. Дермаку, 30. Гальярдини, 49. Куцка, 49. Годин, 71. Куртич, 88. Моузес, 90+2.

Удаления: Берни, 68 (на скамейке запасных). Куцка, 85.

Судья: Мареска (Италия).

Парма. Стадион «Эннио Тардини».

Турнирная таблица Серии A

 
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Источник — Sport.ua

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