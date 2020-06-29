В матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» одержал волевую победу над «Пармой» со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Парма - Интер Милан
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Жервиньо (Парма).
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Источник — Sport.ua
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