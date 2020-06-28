Александр РЯБОКОНЬ: «Десна остается в борьбе за пьедестал и еврокубки»

Главный тренер «Десны»​​​​​​​ прокомментировал сенсационную победу над «Динамо»

  • 28.06.2020 23:42
  • 1041 просмотр
  • 2 комментария
Александр РЯБОКОНЬ: «Десна остается в борьбе за пьедестал и еврокубки»
© ФК Десна Чернигов. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал сенсационную победу над киевским «Динамо» в матче 28-го тура УПЛ.

«Мы остаемся в борьбе за пьедестал и зону еврокубков. То, что пропустили быстрый мяч, у нас был разговор на эту тему. Так же было и в матчах с «Зарей» и «Шахтером». Сегодня мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду.

Но сегодня мы банально проявили характер, быстро сравняли счет. В первом тайме мы уступали в общекомандном движении, но где-то удавался нам прессинг. Поэтому молодцы.

Считаю, что мы заслужили победу. Видимо, просто сказалось мастерство Гитченко, это опытный игрок. Арвеладзе только вышел на замену и хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл верховую борьбу»

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Источник — ПроФутбол

(12 голосов)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.06.2020 03:40
    0
    И рыба и конь!
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 29.06.2020 00:40
    +3
    Рябоконь красава
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 29.06.2020 00:40
    +3
    Рябоконь красава
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.06.2020 03:40
    0
    И рыба и конь!
    Ссылка
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