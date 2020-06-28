Александр РЯБОКОНЬ: «Десна остается в борьбе за пьедестал и еврокубки»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал сенсационную победу над киевским «Динамо» в матче 28-го тура УПЛ.

«Мы остаемся в борьбе за пьедестал и зону еврокубков. То, что пропустили быстрый мяч, у нас был разговор на эту тему. Так же было и в матчах с «Зарей» и «Шахтером». Сегодня мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду.

Но сегодня мы банально проявили характер, быстро сравняли счет. В первом тайме мы уступали в общекомандном движении, но где-то удавался нам прессинг. Поэтому молодцы.

Считаю, что мы заслужили победу. Видимо, просто сказалось мастерство Гитченко, это опытный игрок. Арвеладзе только вышел на замену и хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл верховую борьбу»