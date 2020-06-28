ВИДЕО. Цыганков сделал дубль, сравняв счет в концовке матча с Десной

В воскресенье, 28 июня, состоялся матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимала «Динамо».
На 86-й минуте матча киевляне выравняли ситуацию (2:2). Виктор Цыганков замкнул передачу партнера и оформил дубль.
ГОЛ! 2:2. Цыганков, 86 мин.
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Источник — ТСН
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