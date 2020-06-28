ВИДЕО. Цыганков сделал дубль, сравняв счет в концовке матча с Десной

Киевское «Динамо» выравняло ситуацию на 86-й минуте поединка

  • 28.06.2020 21:35
  • 1180 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль, сравняв счет в концовке матча с Десной
© УНИАН

В воскресенье, 28 июня, состоялся матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимала «Динамо».

На 86-й минуте матча киевляне выравняли ситуацию (2:2). Виктор Цыганков замкнул передачу партнера и оформил дубль.

ГОЛ! 2:2. Цыганков, 86 мин.

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Источник — ТСН

(2 голоса)

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Комментарии
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 28.06.2020 21:38
    0
    Да, Витя не виноват что Сурок-младший - чмо.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 28.06.2020 21:38
    0
    Да, Витя не виноват что Сурок-младший - чмо.
    Ссылка
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