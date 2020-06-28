ВИДЕО. Каргбо забил в свои ворота в дебютном поединке за Динамо в УПЛ

Черниговская «Десна» вышла вперед в домашнем поединке против киевлян

  • 28.06.2020 21:15
  • 2353 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Каргбо забил в свои ворота в дебютном поединке за Динамо в УПЛ
© УНИАН

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо».

Форвард Ибрагим Каргбо забил в свои ворота в дебютном поединке за «Динамо» в УПЛ. Черниговская «Десна» вышла вперед на 26-й минуте (2:1).

ГОЛ! 2:1. Каргбо, 26 мин. (автогол)

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Источник — ТСН

(5 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 28.06.2020 21:37
    0
    С почином
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.06.2020 21:16
    +3
    Ну что за жлобство с видео? Не стыдно?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.06.2020 21:16
    +3
    Ну что за жлобство с видео? Не стыдно?
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 28.06.2020 21:37
    0
    С почином
    Ссылка
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