ВИДЕО. Каргбо забил в свои ворота в дебютном поединке за Динамо в УПЛ

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо».
Форвард Ибрагим Каргбо забил в свои ворота в дебютном поединке за «Динамо» в УПЛ. Черниговская «Десна» вышла вперед на 26-й минуте (2:1).
ГОЛ! 2:1. Каргбо, 26 мин. (автогол)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.