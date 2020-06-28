28-й тур
Милан
2:0
Рома
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Рома проиграла Милану и усложнила себе задачу выхода в ЛЧ

Команда Паулу Фонсеки потерпела выездное поражение

  • 28.06.2020 20:31
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  • 1 комментарий
Серия А. Рома проиграла Милану и усложнила себе задачу выхода в ЛЧ
© twitter.com/acmilan

Сегодня, 28 июня «Милан» в 28-м туре Серии А дома обыграл «Рому» 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

«Милан» - «Рома» - 2:0
Голы: 1:0 – 76 Ребич, 2:0 – 89, пенальти Чалханоглу.

«Милан» – Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео, Кастильехо (Салемакерс, 54), Чалханоглу, Беннасер, Бонавентура (Лукас Пакета, 54), Кессиэ, Ребич (Рафаэл Леау, 78).

«Рома» – Миранте, Дзаппакоста, Манчини, Спинаццола, Смоллинг, Пеллегрини (Диавара, 81), Мхитарян (Перотти, 69), Кристанте (Пасторе, 81), Верету, Клюйверт (Карлес Перес, 58), Джеко (Калинич, 70).

Предупреждения: Пеллегрини (22), Кастильехо (41), Ребич (62), Верету (90).

«Милан» благодаря этой победе набрал 42 очка и догнал в турнирной таблице «Наполи». Однако у команды Дженнаро Гаттузо есть матч в запасе.

«Роме» это поражение максимально усложнило задачу выхода в Лигу чемпионов. Отставание от «Аталанты», которая занимает четвертое место, составляет 6 очков. Также у команды Руслана Малиновского еще один матч в запасе.

Вчера «Лацио» одержал выездную победу над «Фиорентиной» - 2:1.

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Олег Дидух, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 28.06.2020 21:10
    0
    Роме срочно нужни Мудрик и Коваленко
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 28.06.2020 21:10
    0
    Роме срочно нужни Мудрик и Коваленко
    Ссылка
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