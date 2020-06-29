Милан – Рома – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Милан - Рома
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Милан).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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Источник — Sport.ua
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