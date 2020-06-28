Гол Рибери не помог. Лацио обыграл Фиорентину и продолжает погоню за Юве

27 июня в чемпионате Италии прошли матчи 28-го тура. «Лацио» взял три очка у «Фиорентины» (2:1) и продолжает погоню за «Ювентусом».
Чиро Иммобиле и Луис Альберто похоронили усилия «фиалок», у которых отличился знаменитый Франк Рибери.
Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (69), «Лацио» (65), «Интер» (58), «Аталанта» (54), «Рома» (48), «Наполи» (42), «Парма» и «Милан» (по 39).
Серия A. 28-й тур
«Брешиа» – «Дженоа» – 2:2
Голы: Доннарумма, 10 (1:0). Семприни, 13 (2:0). Яго Фальке, 38, пенальти (2:1). Пинамонти, 70, пенальти (2:2).
«Кальяри» – «Торино» – 4:2
Голы: Нандес, 12 (1:0). Симеоне, 17 (2:0). Наингголан, 46 (3:0). Бремер, 60 (3:1). Белотти, 65 (3:2). Жоау Педру, 69, пенальти (4:2).
«Лацио» – «Фиорентина» – 2:1
Голы: Рибери, 25 (0:1). Иммобиле, 67, пенальти (1:1). Луис Альберто, 82 (2:1).
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш (Раду, 46), Габаррон, Пароло, Луис Альберто (Д.Андерсон, 90+1), Милинкович-Савич, Лаццари (Лукаку, 81), Кайседо (Корреа, 68), Иммобиле, Хони (Марушич, 81).
«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Чеккерини (Венути, 75), Далберт (Игор, 46), Лирола, Миленкович, Рибери (Соттиль, 84), Бадель, Кастровилли, Геззаль, Кутроне (Влахович, 63).
Предупреждения: Далберт, 5. Пароло, 7. Милинкович-Савич, 24. Миленкович, 32. Баштуш, 45. Хони, 55. Раду, 79.
Удаление: Влахович, 90+5.
Судья: Фаббри (Италия).
Рим. Стадион Олимпико.
Турнирная таблица Серии A
Николай Степанюк, Sport.ua
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