В рамках 28-го тура чемпионате Италии «Лацио» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Лацио - Фиорентина
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Рибери (Фиорентина).
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Источник — YouTube
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