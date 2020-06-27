В воскресенье, 28-го июня, состоится матч двадцать восьмого тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:30.

Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Динамо», за которой можно следить здесь.