Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Десна – Динамо

В Чернигове состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.06.2020 22:57
  • 633 просмотра
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Десна – Динамо
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 28-го июня, состоится матч двадцать восьмого тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:30.

 
Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.06.2020 23:09
    0
    Где смотреть шубным игру??? На Дарницкой помойке - туда WiFi провели
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.06.2020 23:09
    0
    Где смотреть шубным игру??? На Дарницкой помойке - туда WiFi провели
    Ссылка
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