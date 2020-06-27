В воскресенье, 28-го июня, состоится матч двадцать восьмого тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:30.
Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
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Александр Снитко, Sport.ua
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