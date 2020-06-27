В воскресенье, 28-го июня, в рамках двадцать восьмого тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» будет принимать донецкий «Олимпик».



Поединок состоится в Полтаве на стадионе имени А.Бутовского. Начало встречи в 19:30.

«Ворскла» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Ворскла» – «Олимпик» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.