Девушка Родригеша: «Жерсон обустроился в Турции, и я тут же прилетела»

25-летняя украинская теннисистка Ольга Янчук рассказала о своем знакомстве с нападающим киевского «Динамо» Жерсоном Родригешем, который на данный момент выступает в аренде в турецком клубе «Анкарагюджю».

«Познакомились в Киеве, сразу после того, как он попал в Динамо. Познакомили общие друзья. В принципе, как только он оказался в Турции и обустроился - я тут же прилетела, и до сих пор здесь нахожусь. В данный момент у меня травма, поэтому не было такого, что я прилетала и улетала», - отметила Янчук.

Ранее Ольге приписывали романтические связи с футболистом английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александром Зинченко.

«С Сашей Зинченко познакомились тоже через общих знакомых. А за Шахтер играют ребята, с которыми я общаюсь. К этому я спокойно отношусь. Если выиграют какой-то матч - я буду рада», - призналась девушка.

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