Девушка Родригеша: «Жерсон обустроился в Турции, и я тут же прилетела»

Теннисистка Ольга Янчук рассказала об отношениях с футболистом «Динамо»

  • 27.06.2020 14:10
  • 2399 просмотров
  • 13 комментариев
Девушка Родригеша: «Жерсон обустроился в Турции, и я тут же прилетела»
© Instagram. Ольга Янчук

25-летняя украинская теннисистка Ольга Янчук рассказала о своем знакомстве с нападающим киевского «Динамо» Жерсоном Родригешем, который на данный момент выступает в аренде в турецком клубе «Анкарагюджю».

«Познакомились в Киеве, сразу после того, как он попал в Динамо. Познакомили общие друзья. В принципе, как только он оказался в Турции и обустроился - я тут же прилетела, и до сих пор здесь нахожусь. В данный момент у меня травма, поэтому не было такого, что я прилетала и улетала», - отметила Янчук.

Ранее Ольге приписывали романтические связи с футболистом английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александром Зинченко.

«С Сашей Зинченко познакомились тоже через общих знакомых. А за Шахтер играют ребята, с которыми я общаюсь. К этому я спокойно отношусь. Если выиграют какой-то матч - я буду рада», - призналась девушка.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 27.06.2020 15:54
    0
    axylinam, 27.06.2020 15:27
    Когда украинские девушки массово скачут на чёрных членах,они думают,что вносят неоценимый вклад в борьбе с расизмом
    В наших тенісисток це модний тренд такий. Заводять негра як якусь собачку. Так шо хто з нас більший расист велике питання
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 27.06.2020 15:41
    0
    igrok2012, 27.06.2020 15:37
    А угадай с одного раза!
    Ну є люди які і пітонів люблять та гадюк всяких...
    Ссылка
    igrok2012
    online
      igrok2012, 27.06.2020 15:37
    0
    ternow, 27.06.2020 14:58
    Что этих блондинок все тянет на чернокожих
    А угадай с одного раза!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 15:32
    +1
    Девушка Родригеша: «Жерсон обустроился в Турции, и я тут же прилетела»
    Ждала, пока обустроиться. Авось банкротом стал бы
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.06.2020 15:27
    +3
    Когда украинские девушки массово скачут на чёрных членах,они думают,что вносят неоценимый вклад в борьбе с расизмом
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 27.06.2020 15:22
    +3
    Присосалась
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2020 15:17
    0
    Друзья сутенёры
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2020 15:14
    -1
    Ура. Отличная новость
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 27.06.2020 15:13
    +1
    Друзья трудоустроили так сказать!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.06.2020 15:07
    +2
    Считаю позором, когда словянские девушки спят с неграми. Особенно за деньги
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 27.06.2020 15:06
    0
    ternow, 27.06.2020 14:58
    Что этих блондинок все тянет на чернокожих
    Говорят у них зарплтаты большие
    Ссылка
    Дмитрий Мяснянкин
    online
      Дмитрий Мяснянкин, 27.06.2020 15:00
    +3
    Короче, с теннисом не сложилось, пришлось открыть охоту на футболистов😁😁😁😁
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 27.06.2020 14:58
    +1
    Что этих блондинок все тянет на чернокожих
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.06.2020 15:27
    +3
    Когда украинские девушки массово скачут на чёрных членах,они думают,что вносят неоценимый вклад в борьбе с расизмом
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 27.06.2020 15:22
    +3
    Присосалась
    Ссылка
    Дмитрий Мяснянкин
    online
      Дмитрий Мяснянкин, 27.06.2020 15:00
    +3
    Короче, с теннисом не сложилось, пришлось открыть охоту на футболистов😁😁😁😁
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.06.2020 15:07
    +2
    Считаю позором, когда словянские девушки спят с неграми. Особенно за деньги
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 15:32
    +1
    Девушка Родригеша: «Жерсон обустроился в Турции, и я тут же прилетела»
    Ждала, пока обустроиться. Авось банкротом стал бы
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 27.06.2020 15:13
    +1
    Друзья трудоустроили так сказать!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 27.06.2020 14:58
    +1
    Что этих блондинок все тянет на чернокожих
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 27.06.2020 15:54
    0
    axylinam, 27.06.2020 15:27
    Когда украинские девушки массово скачут на чёрных членах,они думают,что вносят неоценимый вклад в борьбе с расизмом
    В наших тенісисток це модний тренд такий. Заводять негра як якусь собачку. Так шо хто з нас більший расист велике питання
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 27.06.2020 15:41
    0
    igrok2012, 27.06.2020 15:37
    А угадай с одного раза!
    Ну є люди які і пітонів люблять та гадюк всяких...
    Ссылка
    igrok2012
    online
      igrok2012, 27.06.2020 15:37
    0
    ternow, 27.06.2020 14:58
    Что этих блондинок все тянет на чернокожих
    А угадай с одного раза!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2020 15:17
    0
    Друзья сутенёры
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 27.06.2020 15:06
    0
    ternow, 27.06.2020 14:58
    Что этих блондинок все тянет на чернокожих
    Говорят у них зарплтаты большие
    Ссылка
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