Комментатор: «Виллиан вернул Ливерпулю чемпионство»

Андрей Столярчук рад успеху команды Юргена Клоппа

  • 27.06.2020 13:47
  • 857 просмотров
  • 2 комментария
Комментатор: «Виллиан вернул Ливерпулю чемпионство»
© Футбол 1/2/3. Андрей Столярчук

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук поделился мнением о досрочном оформлении чемпионского титула «Ливерпулем» в АПЛ.

Это произошло после того, как «Манчестер Сити» уступил «Челси» (1:2) и потерял шансы догнать «Ливерпуль».

«Я пережил дежавю. Шесть лет назад Демба Ба отобрал чемпионство у Ливерпуля, а сейчас Виллиан отдал. Если бы Ливерпуль поступил мудрее и купил Александра Борисовича (Головко - прим.) в начале 2000-х годов, то команде не пришлось бы ждать титул 30 лет.

Я считаю, что Ливерпуль заслужил еще в прошлом сезоне. Очень классный сезон провела команда и не зря выиграла в Лиге чемпионов, однако просто феноменальный сезон выдал Манчестер Сити. Сезон, который вошел в историю АПЛ, ведь никогда не было такой зарубы. 

Я думаю, что это успех, к которому команда шла монотонно. Где-то не хватало фарта, как с Бренданом Роджерсом. Команда была где-то рядом, а сейчас все сошлось воедино: тренер, который имеет интересное видение футбола и сумел свою философию донести до команды. А она, в свою очередь, очень грамотно воплощает эту философию на футбольном поле», - сказал Столярчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 27.06.2020 14:09
    -5
    DKTheBest2, 27.06.2020 13:58
    У Столярчука проблеми з математикою. Навіть у разі перемоги МС над Челсі, в останніх семи турах Ліверпулю вистачило би набрати всього два очки при всіх перемогах МС і все-одно стати чемпіонами. І це тільки теоретично.

    Гол Вілліана просто це прискорив, будемо відверті,на пару днів.
    Ты тупой дебил!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.06.2020 13:58
    +2
    У Столярчука проблеми з математикою. Навіть у разі перемоги МС над Челсі, в останніх семи турах Ліверпулю вистачило би набрати всього два очки при всіх перемогах МС і все-одно стати чемпіонами. І це тільки теоретично.

    Гол Вілліана просто це прискорив, будемо відверті,на пару днів.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.06.2020 13:58
    +2
    У Столярчука проблеми з математикою. Навіть у разі перемоги МС над Челсі, в останніх семи турах Ліверпулю вистачило би набрати всього два очки при всіх перемогах МС і все-одно стати чемпіонами. І це тільки теоретично.

    Гол Вілліана просто це прискорив, будемо відверті,на пару днів.
    Ссылка
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