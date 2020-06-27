Комментатор: «Виллиан вернул Ливерпулю чемпионство»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук поделился мнением о досрочном оформлении чемпионского титула «Ливерпулем» в АПЛ.
Это произошло после того, как «Манчестер Сити» уступил «Челси» (1:2) и потерял шансы догнать «Ливерпуль».
«Я пережил дежавю. Шесть лет назад Демба Ба отобрал чемпионство у Ливерпуля, а сейчас Виллиан отдал. Если бы Ливерпуль поступил мудрее и купил Александра Борисовича (Головко - прим.) в начале 2000-х годов, то команде не пришлось бы ждать титул 30 лет.
Я считаю, что Ливерпуль заслужил еще в прошлом сезоне. Очень классный сезон провела команда и не зря выиграла в Лиге чемпионов, однако просто феноменальный сезон выдал Манчестер Сити. Сезон, который вошел в историю АПЛ, ведь никогда не было такой зарубы.
Я думаю, что это успех, к которому команда шла монотонно. Где-то не хватало фарта, как с Бренданом Роджерсом. Команда была где-то рядом, а сейчас все сошлось воедино: тренер, который имеет интересное видение футбола и сумел свою философию донести до команды. А она, в свою очередь, очень грамотно воплощает эту философию на футбольном поле», - сказал Столярчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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Гол Вілліана просто це прискорив, будемо відверті,на пару днів.
Гол Вілліана просто це прискорив, будемо відверті,на пару днів.
Гол Вілліана просто це прискорив, будемо відверті,на пару днів.
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