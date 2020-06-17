Стаховский выиграл второй матч на турнире в Сербии

Украинец в третьем туре группового раунда одолел Филипа Стипича

  • 17.06.2020 12:45
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Стаховский выиграл второй матч на турнире в Сербии
© БТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№167 ATP) выиграл второй матч группового раунда на турнире под названием «Eastern European Championships».

В третьем раунде украинец одолел серба Филипа Стипича (№1667 ATP), который проиграл все матчи на соревнованиях.

Белград. Групповой этап
Сергей Стаховский (Украина) – Филип Стипич (Сербия) – 6:1, 6:3

Таким образом, судьба двух путевок в следующую стадию решится в поединке между Альяжем Бедене и Томиславом Бркичем.

Ранее Сергей обыграл Бедене и уступил Бркичу.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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