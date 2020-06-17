Стаховский выиграл второй матч на турнире в Сербии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№167 ATP) выиграл второй матч группового раунда на турнире под названием «Eastern European Championships».

В третьем раунде украинец одолел серба Филипа Стипича (№1667 ATP), который проиграл все матчи на соревнованиях.

Белград. Групповой этап

Сергей Стаховский (Украина) – Филип Стипич (Сербия) – 6:1, 6:3

Таким образом, судьба двух путевок в следующую стадию решится в поединке между Альяжем Бедене и Томиславом Бркичем.

Ранее Сергей обыграл Бедене и уступил Бркичу.