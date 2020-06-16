Стаховский уступил в трехчасовом матче на выставочном турнире

Сергей Стаховский принимает участие в выставочном турнире, который проходит в Белграде.

Во вторник украинский теннисист провел матч против боснийца Томислава Бркича, которому уступил в трехчасовом противостоянии.

В трех сетах Стаховский проиграл 7:5, 5:7, 5:7.

На этом же турнире участвуют украинки Леся Цуренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.