Стаховский уступил в трехчасовом матче на выставочном турнире

Теннисисты активно поддерживают форму

  • 16.06.2020 22:50
  • 180 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский уступил в трехчасовом матче на выставочном турнире
© Hungarian Tennis

Сергей Стаховский принимает участие в выставочном турнире, который проходит в Белграде.

Во вторник украинский теннисист провел матч против боснийца Томислава Бркича, которому уступил в трехчасовом противостоянии.

В трех сетах Стаховский проиграл 7:5, 5:7, 5:7.

На этом же турнире участвуют украинки Леся Цуренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 16.06.2020 22:56
    0
    "участвовать на турнире" это по-криворожски?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 16.06.2020 22:56
    0
    "участвовать на турнире" это по-криворожски?
    Ссылка
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