Стаховский уступил в трехчасовом матче на выставочном турнире

Сергей Стаховский принимает участие в выставочном турнире, который проходит в Белграде.
Во вторник украинский теннисист провел матч против боснийца Томислава Бркича, которому уступил в трехчасовом противостоянии.
В трех сетах Стаховский проиграл 7:5, 5:7, 5:7.
На этом же турнире участвуют украинки Леся Цуренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.
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Источник — Большой теннис Украины
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