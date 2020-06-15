Стаховский и Ваншельбойм выиграли на старте турнира в Сербии

В Белграде также выступят украинки Ястремская, Цуренко и Козлова

  • 15.06.2020 20:45
  • 265 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский и Ваншельбойм выиграли на старте турнира в Сербии
© Twitter. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм успешно стартовали на турнире в сербском Белграде под названием Eastern European Championships.

В первом туре группового раунда Стаховский (ATP 167) обыграл Аляжа Бедене из Словении (ATP 61).

Ваншельбойм (ATP 817) начал турнир с победы над сербом Миланом Дриничем (ATP 1244).

Eastern European Championships

Белград (Сербия). Мужчины, 1-й тур

Сергей Стаховский (Украина) – Аляж Бедене (Словения) – 4:6, 6:1, 6:4

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Милан Дринич (Сербия) – 6:1, 6:1

В Белграде также выступят украинки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

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Николай Степанюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.06.2020 21:33
    +1
    Стах на грунті Бедене обіграв? Дуже несподівано, я навіть не слідкував за матчем.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.06.2020 21:33
    +1
    Стах на грунті Бедене обіграв? Дуже несподівано, я навіть не слідкував за матчем.
    Ссылка
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