Стаховский и Ваншельбойм выиграли на старте турнира в Сербии

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм успешно стартовали на турнире в сербском Белграде под названием Eastern European Championships.
В первом туре группового раунда Стаховский (ATP 167) обыграл Аляжа Бедене из Словении (ATP 61).
Ваншельбойм (ATP 817) начал турнир с победы над сербом Миланом Дриничем (ATP 1244).
Eastern European Championships
Белград (Сербия). Мужчины, 1-й тур
Сергей Стаховский (Украина) – Аляж Бедене (Словения) – 4:6, 6:1, 6:4
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Милан Дринич (Сербия) – 6:1, 6:1
В Белграде также выступят украинки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.
Николай Степанюк, Sport.ua
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