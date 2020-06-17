Стали известны даты проведения теннисных турниров в Нью-Йорке

Ассоциация тенниса США (USTA) опубликовали календарь соревнований на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг.
С 20 августа по 13 сентября в Нью-Йорке будет сыграно два крупных турнира: Western & Southern Open (перенесенный из Цинциннати) и US Open. Отметим, что Открытый чемпионат США будет проходить без квалификации.
Даты соревнований:
Western & Southern Open (турнир серии ATP Masters 1000 и WTA Premier 5)
Квалификация: 20-21 августа
Основная сетка: 22-28 августа
US Open
Основная сетка: 31 августа - 13 сентября
Источник — Twitter
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