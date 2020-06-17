Стали известны даты проведения теннисных турниров в Нью-Йорке

С 20 августа стартует перенесенный супертурнир из Цинциннати

  • 17.06.2020 09:17
  • 131 просмотр
  • 1 комментарий
Стали известны даты проведения теннисных турниров в Нью-Йорке
© US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) опубликовали календарь соревнований на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

С 20 августа по 13 сентября в Нью-Йорке будет сыграно два крупных турнира: Western & Southern Open (перенесенный из Цинциннати) и US Open. Отметим, что Открытый чемпионат США будет проходить без квалификации.

Даты соревнований:

Western & Southern Open (турнир серии ATP Masters 1000 и WTA Premier 5)
Квалификация: 20-21 августа
Основная сетка: 22-28 августа

US Open
Основная сетка: 31 августа - 13 сентября

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 17.06.2020 10:26
    0
    Глупость какая. Эпицентр проблем и турнир проводить. Так и смысла игрокам туда ехать нет. После полугода простоя - получить травму.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 17.06.2020 10:26
    0
    Глупость какая. Эпицентр проблем и турнир проводить. Так и смысла игрокам туда ехать нет. После полугода простоя - получить травму.
    Ссылка
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