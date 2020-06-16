Престижный турнир в Цинциннати перенесли в Нью-Йорк

Ранее сообщалось о том, что губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open-2020.

Теперь же стало известно о том, что в Нью-Йорке состоится еще один престижный турнир - Western & Southern Open, который обычно проходит в Цинциннати.

Точные сроки проведения турнира пока что не известны, однако, скорее всего, он пройдет, как и планировалось, с 15 по 23 августа.