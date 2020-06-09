ФТУ анонсировала клубно-командный чемпионат Украины

Федерация тенниса Украины анонсировала первый в истории независимости клубно-командный чемпионат Украины.
Сообщается, что уже создана рабочая группа из представителей ведущих клубов, которые приняли активное участие в разработке регламента соревнований. Предварительно получено согласие на участие от четырех команд. В каждой команде сыграют игроки категорий до 12, 14, 16, 18 лет и взрослые.
Первый чемпионат пройдет в Ирпене на базе «ТЦ ФТУ», право на проведение следующего будет предоставлено команде победителю. Лучшая команда получит переходящий трофей, который будет разыгрываться ежегодно.
Источник — Федерация тенниса Украины
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