Расписание украинок на турнире в Ирпене на 2 июня

2 июня в Ирпене завершится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором принимали участие 8 украинских теннисисток.

В рамках финального матча на корт выйдут Марта Костюк (№141 WTA) и Марианна Закарлюк (№688 WTA).

Встреча начнется в 14:00 по Киеву.

Напомним, обе теннисистки вышли в финал на отказе своих противниц в полуфиналах.