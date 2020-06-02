Расписание украинок на турнире в Ирпене на 2 июня

2 июня в Ирпене завершится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором принимали участие 8 украинских теннисисток.
В рамках финального матча на корт выйдут Марта Костюк (№141 WTA) и Марианна Закарлюк (№688 WTA).
Встреча начнется в 14:00 по Киеву.
Напомним, обе теннисистки вышли в финал на отказе своих противниц в полуфиналах.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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