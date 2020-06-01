Марта Костюк – Марианна Закарлюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В финале турнира UTF Ladies Invitational в Ирпене сыграют Марта Костюк и Марианна Закарлюк.
Матч состоится во вторник, 2 июня, в 14:00 по Киеву.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — YouTube
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