Леся Цуренко – Марианна Закарлюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня в Ирпене в рамках женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational буду сыграны полуфинальные матчи.

Первыми за путевку в финал сразятся Леся Цуренко (№139 WTA) и Марианна Закарлюк (№688 WTA).

Матч начнется после последней встречи группового этапа Дарья Лопатецкая - Виктория Петренко, в которой определится соперница еще одной полуфиналистки Марты Костюк.