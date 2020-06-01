Леся Цуренко – Марианна Закарлюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня в Ирпене в рамках женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational буду сыграны полуфинальные матчи.
Первыми за путевку в финал сразятся Леся Цуренко (№139 WTA) и Марианна Закарлюк (№688 WTA).
Матч начнется после последней встречи группового этапа Дарья Лопатецкая - Виктория Петренко, в которой определится соперница еще одной полуфиналистки Марты Костюк.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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