ФОТО. Костюк испекла Цуренко торт на день рождения

Сегодня, 30 мая, одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко празднует свой 31-й день рождения.
Ее хорошая подруга, а по совместительству одна из самых перспективных украинских теннисисток Марта Костюк, в этот пасмурный день испекла имениннице торт, дабы хоть немного подсластить праздник.
В сторис Цуренко писала, что давно в свой день рождения не бывала в Украине. Сейчас она принимает участие в турнире от ФТУ.
Post practice birthday celebration🎁🎉🎊 Thanks everyone for birthday wishes and thanks @kostyukmarta for the birthday cake👯♀️ Невеличке святкування після тренування🎉🎊 Дякую всім за поздоровлення та дякую @kostyukmarta за смачний тортик! 👯♀️☺️ #деньнародження #birthday
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.