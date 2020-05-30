ФОТО. Костюк испекла Цуренко торт на день рождения

Сегодня, 30 мая, одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко празднует свой 31-й день рождения.

Ее хорошая подруга, а по совместительству одна из самых перспективных украинских теннисисток Марта Костюк, в этот пасмурный день испекла имениннице торт, дабы хоть немного подсластить праздник.

В сторис Цуренко писала, что давно в свой день рождения не бывала в Украине. Сейчас она принимает участие в турнире от ФТУ.