Боялась, что поймают. Как российская теннисистка нарушала карантин

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что нарушала правила карантина во время пандемии коронавируса и проводила тренировки.

«Могу ли я тренироваться в Барселоне? Признаюсь – даже когда тренироваться было нельзя, я все равно это делала. Да, я плохая, но что делать...

Нет, когда было вообще-вообще нельзя, я не тренировалась. Приехала из Индиан-Уэллса, потренировалась две недели – карантин тогда еще был вялый. Когда начался кошмар, я две недели сидела дома и делала только на своей любимой парковочке фитнес.

Вчера мы посчитали, что уже больше месяца подряд я тренируюсь – фитнес, теннис, гоняют меня туда-сюда. Можно сказать, что тренировочный процесс у меня практически не останавливался, так что я в форме.

Конечно, я боялась, что меня поймают. Я тренировалась в клубе своего тренера – за пределами города. Есть клуб, есть ключи от клуба – это помогало. В целом мы немного рисковали».