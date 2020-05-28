Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «В Киеве работаю с новым тренером»

Украинская теннисистка – о выступлении на соревнованиях в Ирпене

  • 28.05.2020 13:55
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Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «В Киеве работаю с новым тренером»
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№379 WTA) рассказала о возвращении на корт в рамках турнира UTF Ladies Invitational.

«Конечно, немного волнительно. Все, я думаю, переживают. Но я очень благодарна за такую возможность, что мы можем сыграть матчи, особенно с такими классными игроками. Мы все друг друга знаем, тут такая дружеская атмосфера и все, я думаю, очень рады вернуться на корт. 

Что касается карантина, то тут две стороны медали. Два месяца во время паузы в сезоне я совсем не играла и это пошло в плюс для моего колена, я проделала большую восстановительную работу. 

До начала турнира я потренировалась 2 дня и затем приехала сюда, где тренируюсь с новым тренером. У нас очень хороший тандем, мы очень хорошо друг друга понимаем. Рада, что удалось здесь немного потренироваться, здесь есть все условия.

Остаюсь ли я в Киеве после турнира? Будем смотреть по состоянию, будут ли еще какие-то соревнования. Возможно, вернусь в Харьков, поработаю с тренерами там. Тоже скучаю за ними, не было возможности встретиться. Было тяжело, за всеми скучаю, но сейчас выпала хорошая возможность поиграть», – сказала Лопатецкая.

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Источник — Федерация тенниса Украины

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