Леся ЦУРЕНКО: «Зрителям будет интересно увидеть наш матч с Мартой Костюк»

Украинская теннисистка – о турнире UTF Ladies Invitational и расставании с тренером

  • 26.05.2020 10:50
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Леся ЦУРЕНКО: «Зрителям будет интересно увидеть наш матч с Мартой Костюк»
© ФТУ. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала отказ от сотрудничества с тренером и предстоящий турнир от ФТУ.

О решении отказаться от услуг тренера.

«Я думаю, что имея такой огромный опыт выступлений на турнирах и имея какие-то знания на корте, я бы не слишком хотела иметь тренера. Возможно, мне нужен именно спарринг-партнер».

О возможном матче против подруги Марты Костюк на UTF Ladies Invitational.

«Если так произойдет, то это будет очень интересный матч, потому что мы никогда не встречались с ней на турнирах. И это при том, что мы настолько разные, а именно наши стили разные. Поэтому зрителям будет интересно увидеть наш матч».

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Источник — XSport

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