Леся ЦУРЕНКО: «Зрителям будет интересно увидеть наш матч с Мартой Костюк»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала отказ от сотрудничества с тренером и предстоящий турнир от ФТУ.
О решении отказаться от услуг тренера.
«Я думаю, что имея такой огромный опыт выступлений на турнирах и имея какие-то знания на корте, я бы не слишком хотела иметь тренера. Возможно, мне нужен именно спарринг-партнер».
О возможном матче против подруги Марты Костюк на UTF Ladies Invitational.
«Если так произойдет, то это будет очень интересный матч, потому что мы никогда не встречались с ней на турнирах. И это при том, что мы настолько разные, а именно наши стили разные. Поэтому зрителям будет интересно увидеть наш матч».
Источник — XSport
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