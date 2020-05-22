Не сошлись характерами. Цуренко сообщила, что рассталась с тренером

Украинская теннисистка Леся Цуренко во время прямого эфире в Instagram с Мартой Костюк сообщила о расставании со своим тренером.

Цуренко завершила сотрудничество со своим тренером Сильвером Карьюсом.

30-летняя спортсменка сообщила причины расставания: «Не сошлись характерами».

Напомним, Цуренко работала с эстонским специалистом с конца 2019 года.