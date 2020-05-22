Не сошлись характерами. Цуренко сообщила, что рассталась с тренером

Украинская теннисистка Леся Цуренко во время прямого эфире в Instagram с Мартой Костюк сообщила о расставании со своим тренером.
Цуренко завершила сотрудничество со своим тренером Сильвером Карьюсом.
30-летняя спортсменка сообщила причины расставания: «Не сошлись характерами».
Напомним, Цуренко работала с эстонским специалистом с конца 2019 года.
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Источник — Instagram
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