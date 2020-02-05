КАРЬЮС: «Цуренко нужно перетерпеть сложный период, и результаты придут»

Эстонский специалист Сильвер Карьюс, тренер украинской теннисистки Леси Цуренко, рассказал о сотрудничестве с бывшей 23-й ракеткой мира, которая после долгого отсутствия, связанного с травмой кисти, пытается вернуть потерянные позиции в мировом рейтинге:

– Сильвер, кто стал инициатором вашего сотрудничества?

– Я знаю Цуренко довольно давно, когда-то тренировал ее хорошую подругу Ксению Первак. С Лесей мы часто не общались, но я был в курсе ее успехов. Вообще, все получилось случайно. Я у нее что-то спросил, слово за слово, результат вы сами знаете.

– Леся – довольно эмоциональная теннисистка. Насколько тяжело с ней работать?

– Простых девочек в теннисе нет, у всех есть свой характер. Нужно к каждой подбирать ключи. Конечно, это нелегко, но это моя работа. Все мы люди, и должны наладить нормальный рабочий процесс.

– С виду вы очень спокойный и рассудительный, или иногда тоже бываете жестким?

– Конечно, бываю. Если негативные эмоции накапливаются, то им должен быть выход. Все подготовительные тренировки у нас прошли, и сейчас нервничать или психовать не имеет смысла, это бесполезно.

– Что вы можете сказать о первых двух матчах Цуренко в 2020 году?

– В Китае она очень хорошо выглядела против Мертенс, но у Леси перед этим не было игровой практики. В целом, она играла отлично. И хотя счет был 3:6, 3:6, игра была намного ближе. Мертенс – очень неприятный соперник высокого уровня, ни в чем не могу упрекнуть Цуренко.

– Главный вопрос по матчу против Барти: австралийка стала лучше играть после проигранного первого сета, или украинка снизила обороты?

– Леся немного изменила скорость игры, а Барти – добавила. Именно поэтому итоговый результат был таким. Если бы Цуренко продолжила играть как в первом сете и выдержала пару геймов, возможно, результат был бы иным. Но Барти стала играть увереннее и изменила рисунок игры. Как бы там ни было, но я считаю, что Леся на правильном пути. Нужно перетерпеть этот период, и результаты придут.

– К чему стремитесь в ближайшее время?

– Для начала Лесе нужно быть здоровой. Результат все равно будет, ведь играет она очень хорошо. Сам результат не является конкретной целью.

– Уже разработана стратегия к Ролан Гаррос?

– Конечно, постараемся успеть набрать достаточно очков, чтобы играть в основной сетке. Еще раз повторюсь, что для меня важен сам процесс, результат – не главное. Например, мы не можем контролировать соперников. Можем сыграть очень хорошо, но проиграть поединок более сильной оппонентке. Разве это плохо? Если соперник лучше, то мы же не можем прыгнуть выше головы. Что умеем, то на корте и оставим.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна