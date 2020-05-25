Федерации тенниса Грузии прокомментировала скандал с Басилашвили

Вице-президент ФТГ считает, что домашнее насилие неприемлемо

  • 25.05.2020 10:34
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Федерации тенниса Грузии прокомментировала скандал с Басилашвили
© radiotavisupleba.ge. Николоз Басилашвили

Александр Метревели, вице-президент Федерации тенниса Грузии, осудил действия первой ракетки страны Николоза Басилашвили, задержанного за избиение бывшей жены.

«Мы обязательно сделаем заявление. Насилие неприемлемо. Мы все знаем Нико, поэтому нас поразило это событие. Когда муж и жена разводятся, всегда возникают разногласия, не только в случае с Нико. Я знал, что у него были проблемы», – сказал Метревели.

Напомним, теннисист Николоз Басилашвили был арестован 22 мая по обвинению в домашнем насилии.

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Источник — Radiotavisupleba.ge

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