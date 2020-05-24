СМИ: первую ракетку Грузии задержали за избиение бывшей супруги

По информации грузинского телеканала «Мтавари архи», лидер сборной Грузии по теннису Николоз Басилашвили задержан в Тбилиси по подозрению в избиении бывшей супруги.

27-й номер рейтинга ATP не признает свою вину.

Утверждается, что 21-го мая 28-летний спортсмен физически расправился со своей бывшей женой Нелли Дорокашвили. При этом с ним находился его отец, а свидетелем насилия стал малолетний ребенок.

Адвокаты первой ракетки Грузии не раскрывают подробностей, от комментариев отказались и члены семьи спортсмена.