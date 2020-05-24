СМИ: первую ракетку Грузии задержали за избиение бывшей супруги

Теннисист Николоз Басилашвили задержан полицией

  • 24.05.2020 15:45
  • 704 просмотра
  • 2 комментария
СМИ: первую ракетку Грузии задержали за избиение бывшей супруги
© atptour.com

По информации грузинского телеканала «Мтавари архи», лидер сборной Грузии по теннису Николоз Басилашвили задержан в Тбилиси по подозрению в избиении бывшей супруги.

27-й номер рейтинга ATP не признает свою вину.

Утверждается, что 21-го мая 28-летний спортсмен физически расправился со своей бывшей женой Нелли Дорокашвили. При этом с ним находился его отец, а свидетелем насилия стал малолетний ребенок.

Адвокаты первой ракетки Грузии не раскрывают подробностей, от комментариев отказались и члены семьи спортсмена.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 24.05.2020 15:54
    0
    ділишься своїм досвідом?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.05.2020 15:51
    -2
    Странно как то. В моем понимании кавказцы никогда не трогают женщин
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.05.2020 15:54
    0
    ділишься своїм досвідом?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности