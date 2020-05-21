ЯСТРЕМСКАЯ: «Написала песню не только для себя, но и для других девушек»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала гостьей инстаграм-эфира с Бетани Маттек-Сэндс, где рассказала историю написания своей песни.

«У меня был жизненный опыт, как у всех девушек он бывает, история, связанная с одним парнем.

И вот однажды я лежала и мне в голову пришла идея, что я должна записать песню. Я решила написать ее не только для себя, но и для других девушек. В студии я провела целых 7 часов. Я бы лучше сыграла за день 3 матча, чем записывалась бы в студии.

Планирую ли я записать еще одну песню? Пока нет, а в будущем, посмотрим. Это было очень неожиданно для всех, даже для моих друзей. Это часть личной истории, которую я хотела высказать в песне и оставить позади. А вот по поводу создания мультиков, то у меня есть некоторые идеи, я попробую их реализовать и, надеюсь, вы скоро их увидите», – сказала Ястремская.

ФОТО. Пусть станет невозможное возможным. О чем мечтает Ястремская