ЯСТРЕМСКАЯ: «Написала песню не только для себя, но и для других девушек»

Украинская теннисистка – о причинах, которые побудили ее заняться творчеством

  • 21.05.2020 20:10
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
ЯСТРЕМСКАЯ: «Написала песню не только для себя, но и для других девушек»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала гостьей инстаграм-эфира с Бетани Маттек-Сэндс, где рассказала историю написания своей песни.

«У меня был жизненный опыт, как у всех девушек он бывает, история, связанная с одним парнем.

И вот однажды я лежала и мне в голову пришла идея, что я должна записать песню. Я решила написать ее не только для себя, но и для других девушек. В студии я провела целых 7 часов. Я бы лучше сыграла за день 3 матча, чем записывалась бы в студии. 

Планирую ли я записать еще одну песню? Пока нет, а в будущем, посмотрим. Это было очень неожиданно для всех, даже для моих друзей. Это часть личной истории, которую я хотела высказать в песне и оставить позади. А вот по поводу создания мультиков, то у меня есть некоторые идеи, я попробую их реализовать и, надеюсь, вы скоро их увидите», – сказала Ястремская.

ФОТО. Пусть станет невозможное возможным. О чем мечтает Ястремская

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности