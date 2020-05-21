ФОТО. Пусть станет невозможное возможным. О чем мечтает Ястремская

15 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская отметила свое 20-летие.

Накануне спортсменка презентовала свою первую песню, которую записала во время паузы в теннисном сезоне.

В новом посте в соцсети Instagram Ястремская написала в стихах, о чем мечтает: «Пусть станет невозможное возможным. Пусть станет ближе все, что далеко. И пусть все то, что кажется, так сложно, решается красиво и легко».