ВИДЕО. Даяна Ястремская представила свою первую песню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою первую песню «Тысячи меня». Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства будут направлены в благотворительный фонд Ястремской.
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Источник — Sport.ua
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