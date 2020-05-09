Надаль может пропустить Ролан Гаррос-2020

12-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль заявил, что может пропустить турнир в нынешнем году:

«Не думаю, что эта пауза отобразится на мне больше, чем на других игроках. Последствия для меня будут такими же, как и для моих коллег - ну, для тех, кто в возрасте и у кого изношенное тело.

Прогресс потребует огромных усилий, дисциплины и желания быть в форме на все сто. Я уверен, что у меня есть все эти качества, но не уверен, что вы увидите меня на «Ролан Гаррос» в этом году.

Надеюсь, что это произойдет, но не знаю, как всё сложится. Хотя я думаю, что мы не будем играть в этом году, надеюсь, что я ошибаюсь.



Считаю ли я, что это может привести к окончанию моей карьеры? Нет, я об этом даже не думаю».

Ранее Надаль заявил, что не брал ракетку в руки полтора месяца.

Из-за коронавируса Ролан Гаррос-2020 был перенесен на конец сентября-начало октября.