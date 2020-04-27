Рафаэль НАДАЛЬ: «Я полтора месяца не брал в руки ракетку. Это очень вредно»

Испанский теннисист высказался о паузе в сезоне

  • 27.04.2020 15:08
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Я полтора месяца не брал в руки ракетку. Это очень вредно»
© ATP. Рафаэль Надаль

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назвал главную проблему, которая появилась из-за паузы в сезоне.

«Я уже полтора месяца не брал в руки ракетку, а это для меня очень вредно. Это плохо для любого профессионального спортсмена. Когда я снова начну играть, рука будет болеть во многих местах, в связи с чем риск получить травму гораздо выше, чем при регулярной физической активности. Если бы я мог тренироваться хотя бы по полчаса в день, играть в теннис, то тогда у меня была бы возможность не растерять форму. Меня очень беспокоит текущее положение дел, организму нужна активность. Конечно, дома я делаю все, что могу, но после резкой остановки организму будет тяжело вернуться в ритм. Я уверен, что мы все можем вернуться на прежний уровень, но в зрелом возрасте это труднее сделать. Впрочем, нужно искать и положительные моменты — например, благодаря паузе у меня появилась возможность восстановиться», - сказал Надаль.

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Источник — El Mundo Deportivo

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