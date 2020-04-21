Рафаэль НАДАЛЬ: «Я не могу играть правой рукой – это миф»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему играет в теннис левой рукой, являясь при этом правшой в повседневной жизни.



«Я не могу играть правой – это миф. Я все делаю правой, кроме тенниса и футбола. В теннис играю левой рукой, в футбол – левой ногой.



Когда я начал играть в теннис, то бил двумя руками и бэкхенд, и форхенд. Наверное, поэтому люди не знали, левша я или правша. Но правой рукой я играть не могу», – сказал Надаль в разговоре с Роджером Федерером.



Ранее считалось, что дядя Надаля переучил Рафаэля играть левой рукой, считая леворукость преимуществом перед другими теннисистами.

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