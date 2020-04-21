Рафаэль НАДАЛЬ: «Я не могу играть правой рукой – это миф»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему играет в теннис левой рукой, являясь при этом правшой в повседневной жизни.
«Я не могу играть правой – это миф. Я все делаю правой, кроме тенниса и футбола. В теннис играю левой рукой, в футбол – левой ногой.
Когда я начал играть в теннис, то бил двумя руками и бэкхенд, и форхенд. Наверное, поэтому люди не знали, левша я или правша. Но правой рукой я играть не могу», – сказал Надаль в разговоре с Роджером Федерером.
Ранее считалось, что дядя Надаля переучил Рафаэля играть левой рукой, считая леворукость преимуществом перед другими теннисистами.
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Источник — Instagram
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Блин реально это ж как Кент кенту позвонил.
Ну не верю я в то что типо нет дружбы за кортом.
Супер повеселили отлично. Всем рекомендую кто знает язык посмотрите.
Спорт.юа спасибо.
Блин реально это ж как Кент кенту позвонил.
Ну не верю я в то что типо нет дружбы за кортом.
Супер повеселили отлично. Всем рекомендую кто знает язык посмотрите.
Спорт.юа спасибо.
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