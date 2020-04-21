Рафаэль НАДАЛЬ: «Я не могу играть правой рукой – это миф»

Испанец признался, что никогда не играл правой рукой

  • 21.04.2020 12:55
  • 149 просмотров
  • 1 комментарий
Рафаэль НАДАЛЬ: «Я не могу играть правой рукой – это миф»
© ATP. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему играет в теннис левой рукой, являясь при этом правшой в повседневной жизни.
 
«Я не могу играть правой – это миф. Я все делаю правой, кроме тенниса и футбола. В теннис играю левой рукой, в футбол – левой ногой.
 
Когда я начал играть в теннис, то бил двумя руками и бэкхенд, и форхенд. Наверное, поэтому люди не знали, левша я или правша. Но правой рукой я играть не могу», – сказал Надаль в разговоре с Роджером Федерером.
 
Ранее считалось, что дядя Надаля переучил Рафаэля играть левой рукой, считая леворукость преимуществом перед другими теннисистами.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2020 13:10
    0
    Ну вот смотришь на двух гигантов вне корта.
    Блин реально это ж как Кент кенту позвонил.
    Ну не верю я в то что типо нет дружбы за кортом.
    Супер повеселили отлично. Всем рекомендую кто знает язык посмотрите.
    Спорт.юа спасибо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2020 13:10
    0
    Ну вот смотришь на двух гигантов вне корта.
    Блин реально это ж как Кент кенту позвонил.
    Ну не верю я в то что типо нет дружбы за кортом.
    Супер повеселили отлично. Всем рекомендую кто знает язык посмотрите.
    Спорт.юа спасибо.
    Ссылка
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