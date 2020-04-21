Роджер ФЕДЕРЕР: «Не хотелось бы проходить через третью операцию»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в разговоре с испанцем Рафаэлем Надалем рассказал, как проходит его восстановление после операции на колене.



«Первые шесть недель был хороший прогресс, но потом он немного замедлился. Сейчас снова становится лучше. У меня много времени, поэтому я не тороплюсь. Это единственный хороший момент. В конце концов, я просто хочу, чтобы у меня было здоровое колено, мне не важно, когда я смогу вернуться. Так что я немного играл напротив стенки, восстанавливался и делал упражнения по фитнесу. У меня все окей, я счастлив.



Не знаю, сколько у тебя было операции, для меня это вторая, и во второй раз мне проще. Но через третью операцию мне бы проходить не хотелось, это точно», – сказал Федерер.

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