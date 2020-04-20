Новак ДЖОКОВИЧ: «Лично я против вакцинации»

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович признался, что не собирается вакцинироваться от коронавируса (COVID-19).

«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принять какое-то решение.

У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем», – сказал Джокович в чате в фейсбуке с несколькими другими сербскими спортсменами.

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