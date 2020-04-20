Новак ДЖОКОВИЧ: «Лично я против вакцинации»

Сербский теннисист не хочет, чтобы его заставляли делать прививку от COVID-19

  • 20.04.2020 17:18
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  • 1 комментарий
Новак ДЖОКОВИЧ: «Лично я против вакцинации»
© ATP. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович признался, что не собирается вакцинироваться от коронавируса (COVID-19).

«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принять какое-то решение.

У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем», – сказал Джокович в чате в фейсбуке с несколькими другими сербскими спортсменами.

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Источник — Reuters

(2 голоса)

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Комментарии
    sedoy0610
      sedoy0610, 20.04.2020 17:25
    -1
    Ну и дурак. Поэтому дохнете там на западе как мухи
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