ВИДЕО. Ястремская стала супергероем, который сражается с коронавирусом

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает борьбу с коронавирусом.
19-летняя теннисистка стала героем анимационного ролика, в котором она призывает всех быть внимательными и аккуратными.
Ранее Ястремская запустила проект помощи одесситам в условиях карантина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.