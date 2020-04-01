⁣⁣Вирус – это не миф! Ястремская запустила проект помощи одесситам

Украинская теннисистка объединяет людей с добрыми сердцами

  • 01.04.2020 09:22
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⁣⁣Вирус – это не миф! Ястремская запустила проект помощи одесситам
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вместе с депутатом ВР Александром Горенюком запустили проект помощи одесситам в условиях карантина.

«Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣Я и Олександр Горенюк объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣

⁣⁣Вирус – это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять. Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса.
 
Наши:
 
— инструкция по вашей личной безопасности;⁣⁣
⁣⁣— средства защиты (маски и перчатки);⁣⁣
⁣⁣— продуктовые наборы.
 
Твои:
 
— время и стремление творить добро⁣», – написала Ястремская.⁣

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НАМ НУЖЕН ТЫ! ✅ Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣✅ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣ ⁣⁣Вирус - это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! ✅ Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. ⚡Наши: — инструкция по вашей личной безопасности;⁣⁣ ⁣⁣— средства защиты (маски и перчатки);⁣⁣ ⁣⁣— продуктовые наборы. ⚡Твои: — время и стремление творить добро.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ❤️ https://bit.ly/2xBUDl4 ⁣ ⁣И да. Для нас очень важен твой репост!⁣⁣ ⁣⁣#Одесса #коронавирус #помощь

Публикация от Dayana Yastremska 📎 (@dayana_yastremskay)

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Источник — Instagram

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