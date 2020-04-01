⁣⁣Вирус – это не миф! Ястремская запустила проект помощи одесситам

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вместе с депутатом ВР Александром Горенюком запустили проект помощи одесситам в условиях карантина.
«Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней. Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Я и Олександр Горенюк объединяем людей с добрыми сердцами.
Вирус – это не миф, это серьезная угроза. Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять. Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса.
Наши:
— инструкция по вашей личной безопасности;
— средства защиты (маски и перчатки);
— продуктовые наборы.
Твои:
— время и стремление творить добро», – написала Ястремская.
ВИДЕО. Как Ястремская в спешке покидала Майами
НАМ НУЖЕН ТЫ! ✅ Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней. ✅ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. Вирус - это не миф, это серьезная угроза. Но объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! ✅ Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. ⚡Наши: — инструкция по вашей личной безопасности; — средства защиты (маски и перчатки); — продуктовые наборы. ⚡Твои: — время и стремление творить добро. Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ❤️ https://bit.ly/2xBUDl4 И да. Для нас очень важен твой репост! #Одесса #коронавирус #помощь
Источник — Instagram
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