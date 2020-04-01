⁣⁣Вирус – это не миф! Ястремская запустила проект помощи одесситам

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вместе с депутатом ВР Александром Горенюком запустили проект помощи одесситам в условиях карантина.

«Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣Я и Олександр Горенюк объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣

⁣⁣Вирус – это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять. Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса.



Наши:



— инструкция по вашей личной безопасности;⁣⁣

⁣⁣— средства защиты (маски и перчатки);⁣⁣

⁣⁣— продуктовые наборы.



Твои:



— время и стремление творить добро⁣», – написала Ястремская.⁣

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