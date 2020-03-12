ВИДЕО. Как Ястремская в спешке покидала Майами

Украинские теннисистки в спешном порядке покинули Майами после заявления президента США Дональда Трампа о том, что будет приостановлено авиасообщение с Европой.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась видео, на котором устанавливает рекорды по скоростному собиранию вещей. Как сообщила украинская теннисистка, с ней будет лететь всего 27 человек.
Также Майами срочно покинули Элина Свитолина и сестры Киченок.
Ранее сообщалось, что турнир в Майами отменен из-за коронавируса.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Улетать с США никто не запрещал, так что непонятен смысл спешки. Женскую логику не понять
Улетать с США никто не запрещал, так что непонятен смысл спешки. Женскую логику не понять
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.