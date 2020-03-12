ВИДЕО. Как Ястремская в спешке покидала Майами

США планирует закрыть авиасообщение с Европой

  • 12.03.2020 09:28
  • 5430 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Ястремская в спешке покидала Майами
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки в спешном порядке покинули Майами после заявления президента США Дональда Трампа о том, что будет приостановлено авиасообщение с Европой.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась видео, на котором устанавливает рекорды по скоростному собиранию вещей. Как сообщила украинская теннисистка, с ней будет лететь всего 27 человек.

Также Майами срочно покинули Элина Свитолина и сестры Киченок.

Ранее сообщалось, что турнир в Майами отменен из-за коронавируса.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.03.2020 10:26
    +1
    Так запретили лететь в США.
    Улетать с США никто не запрещал, так что непонятен смысл спешки. Женскую логику не понять
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.03.2020 10:26
    +1
    Так запретили лететь в США.
    Улетать с США никто не запрещал, так что непонятен смысл спешки. Женскую логику не понять
    Ссылка
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