Турнир в Майами отменен из-за коронавируса

Крупный теннисный турнир в Майами, США, был отменен из-за угрозы эпидемии коронавируса.
Организаторы отказались от проведения соревнований из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19 во Флориде.
Турнир должен был пройти с 23-го марта по 5-е апреля.
Ранее из-за коронавируса был отменен теннисный турнир в Индиан-Уэллсе.
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Источник — Tennis World USA
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