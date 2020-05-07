Сергей СТАХОВСКИЙ: «Фильм с участием Усика и Ломаченко – это треш»

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на выход российского фильма о православии с участием украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика:

«Это жопа. Я этот фильм не смотрел и не собираюсь. Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что хочет. Но это треш.

Наши медиа разделены. У нас есть каналы, которые пропагандируют, что у нас гражданский конфликт. Для них этот продукт – супер. Они его будут раскручивать и показывать. Нам нужно писать статьи, что это треш.

Кто-то из них сказал, что цари ссорятся, а люди умирают (цитата Усика – прим.). А какие цари? Там регулярные войска России. Если бы Путин стрелял – это одно. Но когда тысячи солдатов приезжают, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя из Ростовской области на территорию Украины – это нормально?

Как объяснить это Усику и Ломаченко? Объяснить это можно легко: Энтони Джошуа бьет апперкот Усику в третьем раунде, и все выяснено.

Мы не можем их изменить. Они люди с мировой известностью и самые крутые боксеры в мире. Но мы их можем сейчас приравнивать к Алиеву. А в чем разница? Алиев же тоже говорил, что коронавируса нет, что это – фигня.

Если бы Усик и Ломаченко были адекватными, это был бы огромный плюс для Украины. Потому что, если бы кто-то из них сказал: «Смотрите, люди, тут дело Гандзюк сливают, потому что прокуроров переводят в подвешенное состояние, и они не знают, будет у них работа или их уволят»...

Если бы они это сделали, это был бы нереальный плюс для украинской общественности, ведь они распространяли бы месседж о том, что происходит в стране, и тогда нашей власти было бы сложнее говорить те вещи, которые ей нужно, потому что правда другая».