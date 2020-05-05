ФОТО. Чемпион выставочного турнира получил неожиданный приз

143-я ракетка мира Янник Ханфманн выиграл показательные соревнования в Германии и в качестве символического кубка получил от организаторов рулон туалетной бумаги и теннисный мяч с цифрой один.
Отметим, что в финале Ханфманн обыграл Дастина Брауна со счетом 4-2, 4-0. Соревнования прошли без зрителей, линейных судей и болбоев.
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Источник — Большой теннис Украины
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