ФОТО. Теннис в условиях коронавируса. Матчи без фанов, судей и болбоев

В Германии проходит выставочный турнир

  • 02.05.2020 23:45
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ФОТО. Теннис в условиях коронавируса. Матчи без фанов, судей и болбоев
© EFE

Официальные теннисные турниры отменены минимум до июля, а спортсменам остается только участвовать в выставочных турнирах.

Первый из таких проходит в Германии, где участвует 8 местных теннисистов. Среди них Дастин Браун и Янник Ханфманн.

Игры проходят без зрителей, болбоев и линейных судей.

Далее подобные турниры планируются в США, Австрии, Испании, Франции и Великобритании.

Фото: AP Photo; EFE.

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Источник — Sport.ua

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