ФОТО. Теннис в условиях коронавируса. Матчи без фанов, судей и болбоев

Официальные теннисные турниры отменены минимум до июля, а спортсменам остается только участвовать в выставочных турнирах.
Первый из таких проходит в Германии, где участвует 8 местных теннисистов. Среди них Дастин Браун и Янник Ханфманн.
Игры проходят без зрителей, болбоев и линейных судей.
Далее подобные турниры планируются в США, Австрии, Испании, Франции и Великобритании.
Фото: AP Photo; EFE.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.