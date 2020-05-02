ФОТО. Теннис в условиях коронавируса. Матчи без фанов, судей и болбоев

Официальные теннисные турниры отменены минимум до июля, а спортсменам остается только участвовать в выставочных турнирах.

Первый из таких проходит в Германии, где участвует 8 местных теннисистов. Среди них Дастин Браун и Янник Ханфманн.

Игры проходят без зрителей, болбоев и линейных судей.

Далее подобные турниры планируются в США, Австрии, Испании, Франции и Великобритании.

Фото: AP Photo; EFE.