ВИДЕО. Свитолина готовит блины под песню Майкла Джексона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала новый танец для сервиса TikTok под песню Майкла Джексона - «Billie Jean».
После фокуса со стриптизом под Джо Кокера, на этот раз Элина пекла блины.
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Источник — Sport.ua
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