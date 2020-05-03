ВИДЕО. Свитолина готовит блины под песню Майкла Джексона

Украинка становится звездой сервиса TikTok

  • 03.05.2020 14:28
  • 498 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Свитолина готовит блины под песню Майкла Джексона
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала новый танец для сервиса TikTok под песню Майкла Джексона - «Billie Jean».

После фокуса со стриптизом под Джо Кокера, на этот раз Элина пекла блины.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.05.2020 15:10
    -1
    Чувствуется, что готовить блины - не ее...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.05.2020 14:58
    +2
    Красотка!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.05.2020 14:58
    +2
    Красотка!
    Ссылка
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